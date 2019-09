Preso spacciatore albanese Aveva cocaina nell'auto adesso scatterà l'espulsione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Albanese sorpreso con poco più di 10 grammi di cocaina, arrestato, condannato e ora, per lui, scatterà l’espulsione dall’Italia. L’albanese, S. F., era da tempo nel mirino degli investigatori. È stato arrestato lunedì dai poliziotti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Ancona in una struttura alberghiera di Maiolati Spontini. L’uomo aveva 10 involucri di cocaina per un peso complessivo di 11,48 grammi che aveva nascosto all’interno dell’autovettura ma che non sono sfuggiti alla perquisizioni degli agenti dell’Antidroga.Nel corso della perquisizione sono stati sequestrati anche 240 euro che gli investigatori ritengono possano provenire dall’attività di spaccio anche perché all’uomo è stato trovato anche materiale per la preparazione e il confezionamento della droga. Dopo aver trascorso la notte nelle camere di sicurezza della questura, ieri l’albanese è comparso davanti ai giudici. Il Tribunale di Ancona ieri dopo averne convalidato l’arresto lo ha condannato ad un anno e sei mesi di reclusione e duemila euro di multa per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’Ufficio Immigrazione ha avviato le procedure per l’espulsione nei confronti dell’albanese.