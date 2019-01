I volumi dell’archivio storico buttati in discarica: il sindaco ne regala alcuni agli studenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LORETO - Documenti del Regno d’Italia di fine ‘800 rischiano di finire in discarica. A Loreto scoppia il caso dei lavori di sistemazione dell’archivio storico. L’amministrazione comunale, grazie ai fondi europei ottenuti tramite la Regione, ha investito 30mila euro per ripristinare e rendere fruibile l’archivio storico della città, all’ultimo piano della sede comunale di piazza Garibaldi.Fino a pochi mesi fa in stato di abbandono, ora il Comune punta a riqualificarlo affidando ad una ditta senigalliese specializzata la salvaguardia dei documenti vincolati dalla Soprintendenza come archivio storico, separandoli da quelli ritenuti secondari e da gettare, o altri documenti dell’archivio corrente. Venerdì, al termine di una cerimonia per ricordare la Shoah, alcuni studenti uscendo dal teatro hanno visto il camioncino con gli operai del Comune e gli esperti della ditta che stavano per condurre in discarica faldoni storici del Regno d’Italia datati tra il 1860 e il 1910. Alla vista dei documenti così vecchi sul camioncino alcuni cittadini si sono fermati stupiti, tra loro anche dei poliziotti.