Arrestati due pakistani a Loreto: avevano oltre un etto di cocaina

LORETO - Due pakistani sono stati arrestati e un ingente quantitativo di cocaina è stato sequestrato dalla Guardia di finanza a Loreto. E’ il bilancio di una vasta operazione antidroga a cavallo delle province di Ancona e Macerata, da tempo al centro dell’attenzione degli investigatori, che vi hanno individuato un fiorente traffico di stupefacente, che corre lungo la riviera adriatica, da Civitanova al Conero, e che in questo periodo - complice l’arrivo di migliaia di turisti per Ferragosto- conosce una ancora più triste prosperità. Massimo riserbo sull’operazione della Finanza.Di certo, i pakistani - di cui uno già noto alle forze dell’ordine proprio per episodi di droga - erano da tempo nel mirino. Sono ritenuti il terminale del traffico, quelli a cui si rivolgevano i piccoli spacciatori locali molto spesso per alimentare un piccolo giro di spaccio al fine di procurarsi lo stupefacente da consumare. Il blitz è scattato nella notte tra lunedì e martedì. Nella morsa stretta dai finanzieri, sono caduti i due pakistani a cui sono stati sequestrati 110 grammi di cocaina. Il grado di responsabilità di ciascuno dei due dovrà ora essere accertato con precisione. Entrambi, assistiti dall’avvocato Simone Matraxia, compariranno domani davanti al gup di Ancona per l’udienza di convalida: devono rispondere di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.Le indagini della Finanza non sono comunque concluse. L’arresto dei due pakistani, infatti, è solo un tassello della vasta offensiva contro lo spaccio di stupefacenti tra Ancona e Macerata, un traffico che ha conosciuto una impennata, nonostante i colpi inferti dalle forze dell’ordine ai trafficanti. Sono soprattutto i giovanissimi, irretiti anche da prezzi di mercato molto bassi, a cadere in una trappola che toglie ogni speranza.