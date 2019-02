Allarme prostituzione e droga nel parcheggio sotto il santuario

di Giacomo Quattrini

LORETO - Degrado a due passi dal Santuario Mariano. Nel parcheggio Benedetto XV, dal quale si entra salendo via Costa d’Ancona da Villa Musone, sono sempre più numerose le segnalazioni di movimenti sospetti in orario notturno. Sui social i residenti hanno postato foto di profilattici usati lasciati a terra e sospettano che il luogo, a due passi dall’ascensore che porta al centro storico e quindi alla Basilica, sia anche un punto di ritrovo per la prostituzione e addirittura i tossicodipendenti. C’è chi accusa l’amministrazione comunale di indifferenza di fronte al degrado del grande parcheggio, pieno in realtà solo nei weekend o nelle festività religiose, quando i pellegrini prendono d’assalto Loreto.