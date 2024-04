Ancona, Lardini regala ai Vigili del Fuoco una Cabina Sanificatrice ad Ozono per indumenti. Il ringraziamento del comandante Patrizietti

ANCONA - I Vigili del Fuoco di Ancona hanno ricevuto una donazione della Lardini Spa di Filottrano: una Cabina Sanificatrice ad Ozono per indumenti. Oggi il Comandante del Vigili del Fuoco di Ancona, ing. Pierpaolo Patrizietti, ha ricevuto dai titolari Andrea, Luigi, Annarita e Lorena Lardini, la cabina utile per il potenziamento dei servizi di sanificazione ed igienizzazione dei dispositivi di protezione individuale in dotazione al personale del Corpo Nazionale per lo svolgimento del servizio di soccorso tecnico urgente.

L'apprezzamento

L’ing. Pierpaolo Patrizietti ha espresso parole di apprezzamento per l’iniziativa della Lardini che denota attenzione e sensibilità verso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e per l’attività industriale svolta da decenni dalla Lardini a lustro e beneficio del territorio e dei cittadini del Comune di Filottrano.