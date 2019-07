Terribile scontro tra auto e moto Una persona ha perso la vita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Terribile scontro tra un'auto e una moto poco prima delle 10,30 in zona Sadam a Jesi vicino al ponte della Barchetta con una persona che ha perso la vita ma si temono anche feriti: si è subito attivata la macchina dei soccorsi, caos lungo le strade. Sul posto il 118 con automedica ed ambulanza, i vigili del fuoco e la della polizia locale di Jesi. In zona era arrivata anche l'eliambulanza che però è ripartita una volta constatato il decesso del centauro.Trambusto e confusione in tutta la zona, traffico caotico: dalle prime notizie sembra che la vittima avesse 56 anni, nellì'incidente anche due feriti che sono stati trasportati all'ospedale Urbani di Jesi.*****NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO