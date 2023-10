Prova (invano) a disfarsi di un pacchetto di sigarette pieno di cocaina: arrestato ragazzo di 21 anni

JESI - I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Jesi, unitamente ai colleghi delle Stazioni di Jesi e Monte San Vito, nell’ambito di servizi di controllo del territorio, ulteriormente intensificati nel corso del fine settimana, hanno proceduto all’arresto di un 21enne, di nazionalità albanese, in Italia senza fissa dimora, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.



I fatti risalgono al pomeriggio dello scorso sabato quanto i militari, perlustrando l’area del quartiere Savoia Marchetti (ex Smia), hanno notato, a distanza, la presenza di un soggetto alla guida di una Audi A3 scura effettuare una sosta lungo via Anconetani e, in tale frangente, un altro soggetto, giunto a piedi, avvicinarsi rapidamente al veicolo ed allontanarsi dopo quale istante.

A tal punto hanno deciso di approfondire il controllo.

Il conducente del veicolo, non appena raggiunto, ha tentato di disfarsi di un pacchetto di sigarette, lanciandolo dal finestrino, pacchetto, questo, immediatamente recuperato e che conteneva 20 dosi di cocaina. La conseguente perquisizione ha consentito di rinvenire, all’interno dell’abitacolo altre due dosi della stessa sostanza, un bilancino elettronico di precisione e la somma contante di € 455,00.

La sostanza rinvenuta, del peso complessivo di 19 grammi è stata sottoposta a sequestro, così come il bilancino ed il denaro, quest’ultimo presunto provento dell’attività di spaccio.

Il 21enne è stato, quindi, arrestato. Il Giudice del Tribunale di Ancona, nel corso della mattinata odierna, ha convalidato l’arresto ed applicato la misura cautelare della custodia in carcere.