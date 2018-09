Macchina a fuoco dietro â€‹il centro commerciale Momenti di paura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16,45 i vigili del fuoco sono intervenuti a Jesi in piazzale Ciabotti dietro il centro commerciale per un incendio. Per cause in fase di accertamento è andata a fuoco una Mercedes A180. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il sito, non si segnalano persone coinvolte.