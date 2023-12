JESI - Violenza di genere: l’influencer jesina Lara Rapelli, in viaggio in Egitto, interviene per fermare la lite. La 23enne, che su Instagram conta 28mila follower, per circa un mese è stata lungo la costa del Mar Rosso. Qui ha assistito mercoledì pomeriggio ad una furiosa lite tra un uomo e una donna, che si è interrotta grazie al suo intervento.

APPROFONDIMENTI LA RISSA Schiaffeggia la moglie in un bar ad Apiro e un cliente la difende: preso a pugni CODICE ROSSO Pedaso, picchia la moglie e la figlia minorenne: un operaio allontanato dalla famiglia

«Erano le 13 circa, ora locale, quando dalla mia stanza d’hotel, ho sentito delle urla femminili e dei tonfi simili a quelli di una colluttazione», ha raccontato l’influencer, mostrando nei social gli audio di quegli attimi. «Si sentiva una donna piangere e supplicare qualcosa, interrotta da una voce maschile, ma non capivo cosa stessero dicendo perché parlavano arabo. Con fermezza ho deciso di agire - ha continuato l’influencer – ho bussato alla porta della camera da cui provenivano quei lamenti».

D’improvviso i rumori si interrompono, il silenzio. «Decisa, ho chiamato allora la reception e assicurandomi che non sottovalutassero il problema, ho seguito gli agenti della sicurezza fino a quella camera. Si sono accertati che la signora stesse bene. Alle donne dico “se vi trovate in difficoltà, chiedete subito aiuto, già dopo il primo schiaffo. Non lasciate passare i giorni, prevenite”. A tutti gli altri invece: non siate indifferenti, battetevi affinché le autorità competenti intervengano».