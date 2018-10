Incidenti a raffica, ferita anche una giovane al sesto mese di gravidanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Giornata nera sulle strade quella di ieri, con una raffica di incidenti - per fortuna non gravi - a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro. Paura alle 7,45 in via Montelatiere, alle porte della città, per un bambino di 11 anni, rimasto ferito insieme al nonno (E.A., 76 anni) nel ribaltamento dell’auto su cui viaggiavano. La Suzuki Jimny in salita ha perso aderenza, forse a causa dell’asfalto viscido, ribaltandosi a lato della strada. Sul posto automedica del 118, ambulanza della Croce gialla di Morro d’Alba, vigili del fuoco e Polizia locale. I due feriti sono stati trasportati al pronto soccorso di Jesi con due codici gialli.Poco dopo, alle 8,30 in via Gramsci, tre auto condotte tutte da donne, per fortuna illese, si sono scontrate. Nello schianto, una è finita contro il muro di recinzione di un’abitazione all’altezza del semaforo. Coinvolte una Fiat Punto, una Daewoo Matiz e una Citroen C2. Sul posto i Carabinieri. Un altro incidente, sempre nella mattinata, in via Ricci nei pressi della rotatoria del Multisala, dove due vetture si sono scontrate senza conseguenze per il conducente.Mentre in via Minonna, alla rotatoria, si è verificato un tamponamento in cui sono rimasti coinvolti 4 veicoli. Su uno viaggiava una ragazza al sesto mese di gravidanza, trasportata in ospedale in codice giallo. Alle 13,45 i sanitari sono intervenuti in viale della Vittoria per soccorrere un 17enne colombiano residente a Jesi, scivolato a causa della pioggia. Il ragazzo stava andando a lavoro in sella al suo scooter quando le gomme hanno perso aderenza ed è caduto. Le sue condizioni non sono gravi. Sempre la Polizia locale è intervenuta ieri alle 12,30 in piazza Pergolesi insieme ai Vigili del fuoco per una Mercedes Glc contro un muro. Il conducente (R.P., 48 anni) aveva avuto un malore alla guida, perdendo il controllo della macchina proveniente da via San Martino. Portato in ospedale dall’ambulanza della Croce verde.