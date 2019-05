Crolla a terra mentre recita il Rosario: ambulanza nel Santuario

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI – Stava recitando il santo rosario quando improvvisamente ha perso i sensi e si è accasciata a terra, tra le panche della chiesa. E’ successo verso le 11,40 nella cappellina all’interno del Santuario della Madonna delle Grazie, in corso Matteotti. Ad accusare il malore, per fortuna lieve, è stata una pensionata di 85 anni jesina. Sono stati alcuni fedeli a prestare i primi soccorsi e lanciare poi l’allarme al 118. E’ intervenuto anche il sacerdote reggente il santuario. Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118 e l’ambulanza della Croce verde, che hanno trasportato la donna al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani in codice giallo. Sono anche intervenuti in via precauzionale i Carabinieri.