Caricature dei santi e blasfemie â€‹su Facebook: finisce a processo

Federica Serfilippi

JESI - Nell’autunno del 2015 era stato arrestato dai carabinieri perché trovato in casa con una serie di piantine di cannabis e infiorescenze messe ad essiccare. Durante il processo di primo grado, terminato con una condanna, era emerso che il 50enne jesino coltivava e fumava marijuana per questioni culturali e, soprattutto, per raggiungere una sorta di pace interiore, obiettivo prestabilito dopo un viaggio spirituale in India. L’uomo è finito nei guai per delle esternazioni sulla sua pagina Facebook nell’ottobre 2017. In una sola occasione, stando alle accuse, si sarebbe accanito contro la religione cattolica e i suoi simboli più sacri, prendendosela anche con i santi. Per farlo, sempre secondo la ricostruzione della procura, avrebbe scelto due vie: sia la trasfigurazione di immagini sacre, sia scrivendo frasi blasfeme.