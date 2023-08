Ragazzino di 12 anni scompare nel nulla. Notte d'ansia e di ricerche e poi il lieto fine: sta bene

JESI - È stata una notte di ricerche e di apprensione a Jesi per l’improvvisa scomparsa di un ragazzino minorenne, di cui non si avevano più tracce dalle 19 di ieri pomeriggio. L’ultima volta l’adolescente, un 12enne di famiglia straniera, era stato visto giocare al parco “Enrico Mattei”, di fronte a piazza Giovanni Falcone, a Jesi.

Poi è scomparso nel nulla.

Sono stati i genitori a dare l’allarme al 112 quando il figlio non è rientrato a casa. Subito si è attivata una task force: in campo i carabinieri della Compagnia di Jesi e i vigili del fuoco di Ancona e Jesi, insieme alle unità cinofile e ai droni. Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte. Attorno alle 3, la notizia che ha rasserenato la famiglia del ragazzino: è stato ritrovato dai carabinieri alla stazione di Chiaravalle. Era da solo, in buone condizioni di salute. L’adolescente, una volta riconosciuto e identificato, è stato ricondotto a casa. Ora si cerca di comprendere le ragioni che l’avrebbero spinto ad allontanarsi volontariamente dai genitori.