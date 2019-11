Ipersimply Senigallia, domani la chiusura. Dal 16 novembre riapertura con il marchio Conad

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Ultimo giorno di lavoro per l’Ipersimply di via Abbagnano . L’ipermercato del centro commerciale Il Molino sarà aperto fino alle 13 di domani. Rimarrà chiuso per una settimana durante la quale verranno effettuate tutte le modifiche per il subentro di Conad . Dalle 9 del 16 novembre riaprirà infatti regolarmente con il marchio Conad. I clienti troveranno il personale cordiale e sorridente di sempre, confermato in blocco nel passaggio di consegne.