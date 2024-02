FABRIANO - I vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle 14, a Fabriano, in via Gentile da Fabriano, per un’autovettura finita su una scalinata.

Sollevata con cuscini pneumatici

La squadra dei Vigili del Fuoco di Fabriano, con dei cuscini di sollevamento pneumatici e il verricello ha riportato l’autovettura in strada e messo in sicurezza l’area dell’intervento. Nessun danno a persone e cose.