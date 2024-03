Ancona, incidente in via della Montagnola: si ribalta con l'auto, paura per un giovane

ANCONA - Paura ieri notte in via della Montagnola per un giovane che si è ribaltato con la propria auto. È successo attorno alle 22,30 vicino allo stabilimento Taccaliti: una Fiat Punto ha capottato finendo in mezzo alla carreggiata.

Automobilista illeso

Gli automobilisti di passaggio hanno avvertito il 112. Sul posto è intervenuto il 118 con la Croce Rossa insieme ai vigili del fuoco. All’arrivo dei soccorritori il 29enne era già uscito dall’auto. Era illeso e ha rifiutato il trasporto all’ospedale.