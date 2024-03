In lacrime per Alessandroni, il Marina Calcio nel cuore: Aurelio per molti anni presidente del centro sociale Mandracchio

MONTEMARCIANO Ieri l’ultimo saluto ad Aurelio Alessandroni nella chiesa parrocchiale di Marina di Montemarciano. Aveva 84 anni. E’ stato per molti anni presidente del centro sociale il Mandracchio, protagonista della Sagra del Pesce e collaboratore infaticabile del Marina Calcio, che gli ha voluto dedicare un post su Facebook lunedì sera, appena appresa la notizia della sua scomparsa.

Il ricordo

«Il Marina Calcio, profondamente colpito da questa grave perdita, – riporta la lunga e affettuosa nota di cordoglio - approfitta per formulare le più sentite condoglianze a tutta la famiglia di Aurelio e a quanti lo avevano nel cuore.

Aurelio è stato per una infinità di anni il presidente del centro sociale Il Mandracchio. Un collaboratore infaticabile del Marina Calcio, leale e attivissimo». Non solo, è stato molto di più per la collettività. «Non pago di tutti gli aiuti durante l'anno, d'estate entrava nella pizzeria della Sagra del Pesce e li restava per tutto il periodo senza saltare mai un minuto – prosegue il Marina Calcio -. Marito esemplare e padre perfetto di due figlie.

Nel suo "regno " alla Sagra, la pizzeria, entrava soltanto con sua moglie Liliana, una coppia solida dal sorriso facile. Veramente una perdita gravissima. Purtroppo, dopo una dura battaglia contro un male incurabile, è stato costretto ad arrendersi. Ciao Aurelio, buon viaggio».

Aurelio Alessandroni lascia la moglie Liliana, le figlie Lucia e Laura, i generi Roberto e Marco, i nipoti Giulio, Pietro, Marta, Sara e Lorenzo, i pronipoti Aurora e Leonardo e la sorella Maria. Numerosi i ricordi sui social, condivisi da molti cittadini di Montemarciano, soprattutto di Marina, a cui l’84enne ha dedicato tanti anni della sua vita a rallegrare e rendere piacevole il tempo libero di molti, sia nel centro sociale, fucina di importanti e apprezzate iniziative, che durante la Sagra del Pesce, da sempre un evento atteso dalla cittadinanza che rappresenta un punto di riferimento.