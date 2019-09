Impenna davanti al posto di blocco dei carabinieri e rimedia la multa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SERRA DE’ CONTI - Si lascia andare a quello che è per antonomasia il gesto-icona dei motociclisti, una impennata a forte velocità in equilibrio sulla ruota posteriore, come simbolo di quella libertà che solo le due ruote sanno dare ma anche di virilità e coraggio. Ha così percorso un bel tratto della strada provinciale Arceviese Sp360 su una ruota. Ma il centauro, un 50enne del luogo, non ha tenuto conto che quella sua acrobazia è vietata dal Codice della strada (all’articolo 170 che per i contravventori prevede multe salatissime) e quel che è peggio, ha commesso la bravata proprio di fronte ai Carabinieri, come qualcosa di cui vantarsi. Sfrontatissimo.È successo lunedì pomeriggio, lungo la provinciale in territorio di Serra De’ Conti. Infatti mentre il motociclista procedeva su una sola ruota, sprezzante del pericolo e sicuro di sé e della sua moto da cross, il biker è passato velocemente davanti a un posto di blocco istituito dai carabinieri della Stazione di Serra de’ Conti per un servizio di controllo del territorio. Immediatamente gli è stato intimato l’alt ed è scattato l’iter degli accertamenti, con l’identificazione e tutte le sanzioni previste dal Codice della Strada.Quella manovra spavalda gli è costata davvero cara. Oltre al fermo amministrativo della moto per 60 giorni e il ritiro della carta di circolazione, gli è stata elevata anche una sanzione di 83 euro (che potrà beneficiare dello sconto del 30% se pagata entro cinque giorni). Si vedrà poi decurtare un punto dalla patente di guida. Ma se le forze dell’ordine dovessero pizzicarlo di nuovo a compiere queste acrobazie spavalde, il fermo si tramuterà in 90 giorni. La sicurezza stradale è uno degli obbiettivi perseguiti dai Carabinieri della Compagnia di Jesi, che continueranno i controlli anche nei prossimi giorni orientati sia sul fronte della prevenzione e repressione dei reati che per monitorare eventuali comportamenti scorretti alla guida che possano costituire un pericolo per gli utenti della strada.