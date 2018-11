Guida Michelin 2019. Cananvacciuolo fa il pieno, Mauro Uliassi nuovo tre stelle italiano

di Rita Vecchio

La Guida Michelin 2019 è stata presentata oggi a Parma, nell'Auditorium Paganini che per l'ultima volta fa da location: l'anno prossimo - come annuncia Marco Do direttore della comunicazione Michelin Italia - si terrà a Piacenza. La guida sarà inn vendita da lunedì, mentre l'App è scaricabile da oggi alle 14.

PREMI SPECIALI:Premio Passion For Wine Award - LOCANDA DEVETAK, AUGUSTIN DEVETAK - premio consegnato dal Consorzio Vino Bunello di Montalicino.Servizio di Sala - CASA PERBELLINI, BARBARA MANONI - premio consegnato da Coppini Arte Olearia.Qualità nel tempo - LA BOTTEGA DEL 30, HÉLÈNE STOQUELET - premio consegnato da Eberhard Italia.Giovane chef Michelin 2019 - EMANUELE PETROSINO de I Portici di Bologna - premio consegnato da Lavazza.Dopo la consegna dei premi speciali, i ristoranti che nel 2019 perdono una stella. Roma ne perde tre.Dalleperse a quelle conquistate: i nuovi chef una stella.Confusion Lounge ad Arzachena (Olbia-Tempio). Chef Italo BassiSapio, Catania. Alessandro IngiullaSt George by Heinz Beck a Taormina (Messina), Giovanni Solofra.Quafiz a Santa Cristina d'Aspromonte, Reggio Calanria. Nino Rossi.I Due Camini di Borgo Egnazia, Fasano (Brindisi), Domingo Schingaro e Andrea RibaldoneBros' a Lecce. Floriano Pellegrino e Isabella Potì.Caracol, Bacoli (Napoli). Angelo CarannanteVitantonio Lombardo, Matera. ​Vitantonio LombardoLocanda Severino, Caggiano (Salerno). Giuseppe MisurielloCasa Iozzia, Vitorchiano (Latina). Lorenzo IozziaDanilo Ciavattini, Viterbo. Danilo CiavattiniMoma, Roma. Andrea PasqualucciLa Tenda Rossa, Cerbaia (Firenze). Maria Probst e Cristian SantandreaAl 43. San Gimignano (Siena). Maurizio BardottiGiglio. Lucca. Stefano Terigi, Lorenzo Stefanini e Benedetto Rullo​Abocar Due Cucine. Rimini. Mariano GuardianelliHarry's Piccolo. Trieste. Alessandro BuffaStube Hermitage, Madonna di Campiglio (Trento). Giovanni D'AlittaIn Viaggio, Bolzano, Claudio MelisAstra, Collepietra (Bolzano). Gregor EschgfaellerDegusto Cuisine, San Bonifacio (Verona). Matteo Grandi12 Apostoli, Verona. Mauro BuffoMateria, Cernobbio (Como). Davide CaranchiniSedicesimo Secolo, Orzinuovi (Brescia). Simone BredaSpazio 7, Torino. Alessandro MeccaCarignano, Torino. Marco MiglioliLocanda del Sant’Uffizio a Cioccaro di Penango (Asti), Enrico Bartolini con Gabriele BoffaCannavacciuolo Bistrot Novara, Antonio Cannavacciuolo con Vincenzo ManiconeCannavacciuolo Bistrot Torino, Torino, Antonio Cannavacciuolo con Nicola SommaNessuna novità per quanto riguarda le due stelle, mentre si festeggia un nuovo chef tre stelle:, del ristorante Uliassi di Senigallia (Ancona).