Le grotte di Frasassi approdano su TikTok e diventano virali

Fabio Farati è un TikToker con centinaia di migliaia di follower. Ilenia Bravetti, già Miss Marche 2017, è una social influencer. Le due giovani star del web sono state ingaggiate per la produzione di una serie di video a puntate che, partendo dal fascino ipogeo delle Grotte di Frasassi, andranno alla scoperta delle bellezze dell'intero territorio. Dal Tempio del Valadier al Parco Frasassi Avventura, fino agli scorci più suggestivi dei borghi e della Gola.



Una strategia mirata che punta a colpire il target dei ragazzi. Tanto che già nel 2019 le Grotte di Frasassi avevano registrato circa 100mila presenze in un segmento che va dagli adolescenti fino ai 30 anni. Un trend, quello del turismo esperienziale, in forte crescita anche tra i più giovani.

«Per questo ci siamo interrogati su quali fossero i canali migliori per rafforzare la proposta di una destinazione Frasassi – spiega Pietro Forconi, esperto di digital marketing e social media strategy, nonché titolare di Pix – dopo aver avviato e curato, negli anni precedenti, i vari profili social delle Grotte, abbiamo deciso di approdare anche su TikTok con una video-produzione condivisa anche su Facebook e Instagram. In questo modo si va a rendere più completo ed omogeneo l'intero piano editoriale rivolto al mondo social in riferimento a Frasassi».



TikTok è la piattaforma che, nel giro di pochi mesi, ha scalzato Facebook e Instagram dal ranking delle app più utilizzate dai giovani. Con circa 2miliardi di utenti in tutto il mondo ha conquistato un pubblico di utenti che ora comunica attraverso mini-video di 15 secondi.

Per intenderci: se Facebook e Instagram sono utilizzati da nonni e genitori, TikTok è il luogo virtuale d'incontro per adolescenti e ragazzi. Ma negli ultimi tempi anche gli adulti si sono accorti di questo nuovo social, e cominciano a presidiare la piattaforma con tanto di profili personali.

Basti pensare che anche la politica ha fatto la sua comparsa su TikTok.



Dunque un veicolo smart e innovativo dove far circolare anche contenuti accattivanti come i suggestivi paesaggi dell'area di Frasassi attraverso un piano editoriale che prevede una serie di clip create come se fossero tanti episodi di un'unica storia. In pratica, una sorta di concept che trova in Frasassi il cuore della comunicazione.

