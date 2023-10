Gattini abbandonati su un terrazzo salvati e portati in un gattile. Il proprietario indagato dalla Procura di Ancona

ANCONA - Erano stati abbandonati su un terrazzo, ora sono ospiti del gattile. Questo il destino dei quattro dei 5 gatti salvati (uno è morto) e sequestrati dalle guardie zoofile Oipa. La persone che li deteneva in stato di degrado è stato invece indagato dalla Procura di Ancona per maltrattamento e detenzione incompatibile.

«Aveva ben altro a cui pensare»

I gatti, due maschi e due femmine, erano visibilmente spaventati. Uno è ancora in condizioni critiche. «Ci siamo attivati non appena abbiamo ricevuto la segnalazione», racconta la coordinatrice delle guardie zoofile Oipa di Ancona e provincia, Luana Bedetti. «Dalle informazioni che abbiamo raccolto, i gatti vivevano in totale abbandono molto tempo, reclusi sul balcone dell’abitazione che dava sulla strada principale, motivo per cui in molti erano a conoscenza dei fatti.

In pochi giorni, due gatti su quattro si sono tranquillizzati e si sono subito lasciati coccolare dai volontari.

«Saranno dati in affido nelle Marche non appena possibile e se qualcuno fosse interessato può inoltrare una mail a guardieancona@oipa.org o lasciare un messaggio WhatsApp al numero 3518861520».