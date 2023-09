FILOTTRANO Era uno degli ultimi cantastorie e stornellatori del paese, grande interprete dei canti della Pasquella, detentore di una tradizione orale di musica popolare che lo rendeva unico e amatissimo. Si è spento Antonio Benigni, 93 anni, anima e cuore della tradizione con il gruppo di pasquellatori “Quelli dell’ara folk” onlus.

Grande suonatore di organetto, apprezzato in tutta la Vallesina per la grande simpatia, Antonio rappresentava con i suoi costumi e la sua musica una pagina importante e lieta della storia di vita e del folclore filottranese, ricca di aneddoti, stornelli e allegria. Ma anche di solidarietà. Con “Quelli dell’ara folk” ha sostenuto campagne benefiche anche in favore dei comuni colpiti dal sisma.

Benigni si è spento ieri mattina, lasciando nel dolore i figli Sergio, Marco e Luana, le nuore Donatella e Agnese, il genero Cesare, i nipoti Teo, Claudia, Brenda, Davide e Ilaria, gli adorati pronipoti Lorenzo e Ginevra, il fratello e la sorella, tantissimi amici e conoscenti. La salma è stata composta alla Casa funeraria Bottegoni, dove oggi sarà aperta la camera ardente.

I funerali saranno celebrati domani alle ore 10 nella chiesa di San Francesco di Filottrano poi l’ultimo viaggio al cimitero comunale dove Antonio riposerà. In tantissimi vorranno partecipare per salutarlo per l’ultima volta, donandogli un sorriso come lui aveva fatto tantissime volte.