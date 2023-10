Abbattimento delle barriere architettoniche, 21esima edizione del FiabDay nel porto di Ancona

ANCONA - Abbattimento delle barriere architettoniche, 21esima edizione della giornata nazionale FiabDay nel porto di Ancona che, anche quest'anno, ha aperto le porte ad interessanti iniziative che hanno permesso ad alcuni visitatori con disabilità di vivere una giornata al fianco dei militari della Guardia Costiera di Ancona, evento impreziosito anche grazie all’ormai consueta collaborazione della Croce Rossa Italiana, sede di Ancona, della società di navigazione Adria Ferries, della società Sers di Ancona gestore dei rimorchiatori portuali locali e dell’Autorità di Sistema del Mare Adriatico Centrale.

La mattinata

Nella mattinata odierna, alle 9.30 circa sul piazzale della Direzione marittima di Ancona i visitatori sono stati accolti dal messaggero F.I.A.B.A. (Fondo Italiano per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche) Domenico Ronchi, e dal Comandante in II^ della Capitaneria di porto di Ancona, C.V. (CP) Andrea Vitali, in rappresentanza Direttore Marittimo delle Marche – Contrammiraglio (CP) Donato De Carolis.

Gli ospiti, dopo il saluto del Comandante in II^ ed una foto di gruppo in ricordo della giornata trascorsa, sono stati ospitati a bordo della Nave Passeggeri AF Claudia e, successivamente, hanno effettuato un’ulteriore visita unitamente ad una breve uscita in mare a bordo del rimorchiatore “Elisabetta”, entrambi oramai partners che condividono con i militari della Direzione Marittima di Ancona entusiasmante iniziativa, cercando per la giornata in parola di rimuovere ogni ostacolo in ambito portuale al fine di rendendere possibile l’evento.

La onlus

La giornata ha rispecchiato in pieno la finalità che l’iniziativa di FIABA Onlus (Fondo Italiano per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche) persegue, che è quella di promuovere iniziative a favore di persone con disabilità in tutto il territorio italiano, con gite e visite finalizzate alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica sull’importanza dell’abbattimento delle barriere architettoniche.