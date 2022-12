​Falconara, via vai sospetto di giovani in pieno centro: arrestato per spaccio un 39enne. Fioccano le segnalazioni

ANCONA- Un uomo di 39 anni è stato arrestato ieri sera - 17 dicembre - a Piazza Mazzini dai Carabinieri di Falconara e dovrà rispondere del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Insieme a lui (che ora si trova ai domiciliari in attesa di essere giudicato per direttissima), tanti giovani sono stati segnalati come potenziali assuntori di droga nell'ambito di un'indagine che andava avanti da diversi giorni.

La perquisizione e i dettagli dell'operazione

I carabinieri, in seguito a diverse lamentele da parte dei residenti, avevano focalizzato la propria attenzione sulla piazza notando uno strano via vai di giovani in alcuni momenti della giornata. Il 39enne, inoltre, era già noto alle forze dell'ordine per via di alcuni precedenti legati allo spaccio. Dal primo intervento immediato sul posto si è passati alla perquisizione domiciliare che ha permesso ai militari di trovare dieci grammi di cocaina confezionati in un involucro e bilancini di precisione.