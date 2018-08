Preso alla "Notte Bianca Kids" con cocaina e hashish nescoste nelle mutande

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Arrestato senegalese 47enne pluripregiudicato, residente a Falconara Marittima, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale. Mentre nel centro città, in piazza Mazzini famiglie e bambini partecipavano agli eventi proposti dalla «Notte Bianca Kids» i carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima hanno organizzato un servizio straordinario di controllo del territorio impiegando anche personale in borghese. Nel corso dell’operazione sono stati controllati numerosi soggetti, tra cui un cittadino senegalese di 47 anni, trovato in possesso di due involucri di stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di 8 grammi e due pezzi per totali 50 grammi di sostanza tipo hashish. La droga era nascosta nelle mutande.