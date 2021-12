lrriducibile dell'evasione, preso per la seconda volta fuori dalla detenzione domiciliare. Ora rischia di finire in carcere

FALCONARA - L'irriducibile dell'evasione, agli arresti domiciliari proprio non ne vuole sapere, ma ora rischia di finire di scontare la pena in carcere. Lui è un nigeriano di 35 anni che, per la seconda volta nel giro di un mese e mezzo, è stato sorpreso dai i Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima fuori dalla abitazione dove deve scontare i domiciliari.

Questa volta ai militari ha spiegato di essere uscito per recarsi in Comune per effettuare il cambio di residenza. Ma in Comune non ci era mai andato. La volta precedente era uscito per rifornirsi di birre. Il nigeriano è stato arrestato e oggi comparirà davanti al giudice per l'udienza di convalida.



Per quest'ulteriore violazione è stato nuovamente segnalato per una proposta di aggravamento, presso l'Ufficio di Sorveglianza di Spoleto, organo preposto alla valutazione ed al controllo delle misure alternative alla detenzione carceraria. Rischia di continuare la sua pena in carcere.

