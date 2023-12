FALCONARA - La Golf bianca l’ha centrata mentre stava attendendo il bus che doveva portarla a scuola ad Ancona. La vita di Adria Pannelli, 59 anni di Castelferretti, che da qualche anno viveva a Roccamare, si è spenta in un attimo. Erano le 6,40 di ieri mattina e la maestra di sostegno si stava recando al lavoro, all’istituto comprensivo Grazie Tavernelle.

Stava andando a prendere l’autobus alla fermata sulla statale 16, all’incrocio con via Fiume alla Rocca vicino al castello, quando la Volkswagen condotta da un 66enne di Ancona, che viaggiava in direzione Senigallia, l’ha investita per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale di Falconara. Il corpo dell’insegnante è stato sbalzato per diversi metri oltre il ciglio della strada, solo dopo diverso tempo alcuni automobilisti in transito si sono accorti dell’incidente.

Le indagini

Gli agenti della polizia municipale hanno trovato sulla strada pezzi dell’auto. L’investitore è un uomo di 66 anni di Ancona che era alla guida di un veicolo aziendale di una ditta che organizza corsi di formazione sul lavoro. È intervenuto il 118 ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Gli agenti della polizia locale hanno cercato l’auto coinvolta nell’incidente con l’ipotesi che non si fosse fermata. Diverse ore dopo, nella caserma dei carabinieri di Collemarino, si è presentato l’automobilista. Adria Pannelli era molto conosciuta ed apprezzata a Falconara e Castelferretti ma anche nelle scuole in cui ha insegnato. Aveva lavorato per molti anni alla libreria Fagnani di Falconara e, chiusa l’attività, aveva scelto di far valere la sua abilitazione all’insegnamento. Dai tempi del Covid risiedeva a Roccamare nella seconda casa di famiglia, con il suo compagno. «Era una donna buona, generosissima, sorridente – dice tra le lacrime l’amica Sabrina Giaccaglia – domenica abbiamo condiviso il pomeriggio insieme. Era molto semplice e alla mano, dal cuore grande. Anche in libreria era molto apprezzata: i clienti si fidavano ciecamente di lei che dispensava consigli. Amava il suo lavoro ed aiutava i bambini con disabilità ad allacciarsi le scarpe e fare lavoretti per Natale». Da 4 anni aveva scelto di insegnare e da 2 era docente di sostegno all’istituto Grazie Tavernelle. «Siamo sconvolti – dice affranta la dirigente scolastica Silvia Del Monte – perdiamo una docente stimata, una bravissima professionista che amava il suo lavoro ed aveva un ottimo rapporto con tutti. I bambini le erano molto affezionati. È entrata subito in sintonia con gli alunni. Siamo vicini alla famiglia». La Filt Cgil Marche e la Cgil Falconara denunciano «l’allarme sicurezza alle fermate bus dove è a rischio l’incolumità dei cittadini» e chiedono «provvedimenti per quel tratto di strada».