Dissesto statico in una palazzina, evacuate 8 famiglie a Falconara Marittina. Vigili del fuoco al lavoro

FALCONARA - I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 15.30 circa a Falconara Marittima, in via Canonico, per un dissesto statico (insufficienti condizioni di stabilità di una struttura) che si e creato in un condominio.

Evacuata una palazzina e un altro stabile

La palazzina, in cui risiedono 8 famiglie, più un altro stabile di cui fa parte un nucleo familiare sono stati evacuati in via precauzionale. Sul posto anche la Polizia Municipale, i Carabinieri di zona e l'ufficio Tecnico del Comune.