Balcone del Golfo, il risultato del restyling conquista il Green Expo di Milano

FALCONARA - Il nuovo Balcone del Golfo conquista la passerella internazionale del ‘My plant and garden – Green Expo’, la fiera dell’orto-florovivaismo, del garden e del paesaggio che si è svolta a Milano dal 23 al 25 febbraio. Il progetto firmato dall’architetto Serena Marinelli e realizzato dal Comune di Falconara è stato infatti illustrato su invito della Mapei, che ha fornito il materiale per la pavimentazione in calcestruzzo architettonico. L’azienda ha organizzato una conferenza nel suo stand in cui sono stati presentati i miglior progetti che l’hanno coinvolta. Quello del Balcone del Golfo è stato l’unico progetto per le Marche ed è stato selezionato per la bellezza del risultato finale. I temi affrontati sono stati ‘Il colore per le città del futuro’, ‘Saperi antichi, pavimentazioni moderne’ e ‘Il calcestruzzo che non ti immagini’.

E’ stata l’architetto Marinelli a intervenire alla conferenza, illustrando le immagini del Balcone del Golfo prima e dopo la realizzazione del progetto. «La mia relazione si è concentrata in particolare sulla scelta della pavimentazione – spiega la professionista – una finitura che ci ha permesso di risolvere molte criticità, come l’eliminazione delle soglie in marmo ammalorate e le problematiche legate alle radici dei pini. La possibilità di scegliere la finitura in calcestruzzo architettonico ci ha permesso inoltre di personalizzare la texture della pavimentazione: abbiamo voluto una pietra proveniente dalla Gola della Rossa, valorizzando quindi le risorse locali e abbiamo scelto la dimensione della spaccatura del sasso e il colore del cemento».

«Ero già soddisfatta del restyling del Balcone del Golfo, che ha ulteriormente valorizzato una delle aree più panoramiche di Falconara – dice il sindaco Stefania Signorini –. La partecipazione al Green Expo di Milano è un riconoscimento che arriva da professionisti del settore e che gratifica tutti quelli coloro che si sono impegnati per realizzare il progetto».

La fiera milanese Myplant è amplificatore e moltiplicatore di messaggi e stili di vita all’insegna del verde, della sostenibilità, della resilienza. Promuove la cultura del verde, dell’economia circolare, della tutela ambientale e della progettazione green.

E' il principale punto di riferimento del mercato italiano e protagonista di primo piano di quelli internazionali, cui quest’anno hanno partecipato circa 700 aziende.

