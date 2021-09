Il Balcone del Golfo cambia volto, via ai lavori dell'area verde con vista mare: «Un salotto all'aria aperta»

FALCONARA - E’ lo spazio più panoramico e suggestivo della città e da questi giorni il Balcone del Golfo cambia volto e sarà ancora più apprezzato dai cittadini. Sono iniziati nei giorni scorsi, infatti, i lavori di ristrutturazione nell’area di Falconara Alta che si affaccia sul golfo di Ancona e consente una visuale davvero poetica e suadente. Il progetto, firmato dall’architetto Serena Marinelli e illustrato ai residenti all’inizio dell’estate, prevede una nuova pavimentazione, siepi fiorite, percorsi liberi da barriere architettoniche, controlli attraverso un sistema di videosorveglianza, oltre a una illuminazione che renderà ancora più suggestivo il grande parco nel cuore del centro abitato e permetterà di viverlo in piena tranquillità anche di notte.



Gli operai si sono messi all’opera per mettere in sicurezza e perimetrare tutta l’area di cantiere e da ieri è previsto il divieto di sosta sul lato mare di via Baluffi e del tratto di via Pergoli compreso tra le vie Liberazione e Palermo, oltre che sul lato monte della stessa via Palermo. «Entro la fine dell’anno – dice il sindaco Stefania Signorini - sarà restituito alla città un vero e proprio salotto all’aria aperta, capace di caratterizzarsi come elemento identitario della comunità. Sarà rispettata la conformazione attuale, accrescendo al contempo la funzionalità del Balcone del Golfo».

Uno dei punti chiave del progetto è l’abbattimento delle barriere architettoniche, attraverso la realizzazione di una rampa di accesso all’altezza della fontana centrale, in corrispondenza dell’attraversamento pedonale di via Baluffi. Saranno pavimentati tutti i percorsi interni con calcestruzzo architettonico. Questo materiale ha un aspetto naturale e lineare, che non contrasta con il verde circostante e allo stesso tempo offrirà ai frequentatori una superficie regolare, senza alcun ostacolo per i pedoni.

La nuova pavimentazione verrà realizzata anche in corrispondenza delle soglie in pietra su cui appoggia la ringhiera, che saranno eliminate. Nella piattaforma centrale sulla quale è poggiata la fontana sarà invece mantenuto il marmo, che sarà levigato per riportarlo all’aspetto originario.

La ringhiera affacciata sul golfo di Ancona sarà interamente ristrutturata. Saranno eliminati i cordoli che delimitano le aiuole: al loro posto saranno piantumate lavanda e siepi fiorite, come mirto, iperico, iberia, rosmarino prostrato, con diverse stagioni di fioritura per conferire colore al Balcone del Golfo per tutto il corso dell’anno. Una particolare cura sarà riservata proprio al verde: sarà conservato l’esistente e verranno eseguiti lavori di bonifica del terreno, nuova semina del prato, ripristino degli avvallamenti.

L’intera area sarà dotata di un impianto di irrigazione. Inoltre, l’illuminazione che valorizzerà il percorso della pineta e la visuale del panorama anche nelle ore notturne sarà radicalmente migliorata e diverrà più diffusa e omogenea con lampade e proiettori a led per valorizzare anche di notte gli angoli più suggestivi del Balcone. A completare il progetto verrà installato un impianto di videosorveglianza su tutto il parco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA