Zuffa tra tossici al Sert Spunta pure un coltello Denuncia per minacce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Minaccia di morte un amico davanti al Sert non lontano dall’ospedale Profili di Fabriano, alcuni si accorgono del clima acceso tra i due, chiamano le forze dell’ordine che evitano conseguenze ben più gravi. Una discussione sulla droga, tra due assuntori, è terminata con un coltello puntato sulla pancia.Un 22enne originario del Marocco e residente in città è stato denunciato per minacce aggravate dai carabinieri. Il giovane assuntore di sostanze stupefacenti ha avuto uno screzio, non lontano dal Sert, il Servizio per le Tossicodipendenze dell’Asur, con un connazionale, anche lui consumatore di droga. Improvvisamente il 22enne ha estratto un coltello, l’ha puntato alla pancia e l’ha minacciato. Presenti alcuni testimoni che hanno immediatamente chiamato i militari della Compagnia di Fabriano che hanno ricostruito la vicenda e denunciato l’assuntore per minacce aggravate.