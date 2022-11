Fabriano, pusher arrestato con l'hashish a soli 19 anni: farà lavori socialmente utili

FANO - Lo stupefacente era nascosto in gran parte in un pacchetto di sigarette, sistemato nel comodino della camera da letto. Non è sfuggito ai carabinieri della Compagnia di Fabriano che, nei giorni scorsi, hanno effettuato un’operazione a Cerreto d’Esi nell’ambito del contrasto al consumo di droga.

I militari, infatti, hanno arrestato un 19enne residente in città per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. A casa del giovane è stata effettuata una perquisizione domiciliare. I carabinieri hanno rinvenuto complessivamente 39,1 grammi di hashish suddivisi in 4 dosi, di cui le due principali sono da 33 grammi e da 6 grammi. Poi ci sono altre due dosi con un quantitativo molto ridotto inferiore al grammo. I militari della Compagnia di Fabriano hanno sequestrato anche denaro contante pari a 35 euro in banconote di piccolo taglio. Al termine della perquisizione il ragazzo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. L’arresto, poi, è stato convalidato dal giudice del Tribunale di Ancona. Il giovane, incensurato, è stato rimesso in libertà in quanto è stata stabilita la misura della messa alla prova per effettuare una serie di lavori socialmente utili.