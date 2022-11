Concorso in Regione, 6mila candidati per 38 posti: si cercano collaboratori, assistenti e funzionari

ANCONA - Sono quasi 6mila le domande di partecipazione ai tre concorsi indetti dalla Regione Marche per complessivi trentotto nuovi posti di lavoro così suddivisi: 5 posti di collaboratore ai servizi di supporto, Categoria B, 6 posti di assistente amministrativo contabile, Categoria C, 27 posti di Funzionario Amministrativo e Finanziario , Categoria D.

Seimila candidati per 38 posti in Regione



«I concorsi si inseriscono in un contesto volto nell'ultimo triennio, dopo anni di blocco delle assunzioni,- ad avviare un rinnovamento della pubblica amministrazione - spiega Luca Talevi (Fp Cisl Marche) -, garantendo il necessario turn-over all'interno di realtà ove molte professionalità sono andate in pensione grazie anche a “Quota 100” e necessitano nuove competenze e professionalità legate anche a progettualità ( vedi per esempio Pmrr) fondamentali per lo sviluppo del territorio». L'ultimo giorno utile per presentare le domande è stato il 18 ottobre: le date delle prove verranno comunicate con un preavviso di almeno 15 giorni ma i candidati sono tenuti a verificare, sulla propria area riservata, il giorno prima della data indicata per lo svolgimento delle prove, che non sia stato modificato il diario delle stesse, con apposito avviso.

Corso di formazione per le prove concorsuali

Con l'obiettivo di supportare i partecipanti alla preparazione delle prove concorsuali la Cisl Funzione pubblica Marche ha organizzato, con modalità videoconferenza, un corso di formazione di 24 ore in cui saranno affrontate importanti materie quali: Diritto Costituzionale ed Amministrativo, Disciplina del pubblico impiego, Statuto ed organizzazione Regione Marche, normativa sulla trasparenza, Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, Reati contro la pubblica amministrazione. I docenti sono gli avvocati Paolo Campanati e Luca Emili e la dottorressa Angela D'Errico.

Per ulteriori informazioni va inviata una mail alla referente organizzativa del corso all'indirizzo di posta elettronica: s.cristofanelli@cisl.it