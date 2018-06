Scattano foto alla fabbrica e vengono scambiati per ladri a caccia di merce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Blitz dei poliziotti: non erano ladri, ma fotografi. Martedì all’una è stata notata un’auto grigia, con targa inglese, parcheggiata in prossimità di un stabilimento industriale nella periferia della città. I poliziotti, diretti dal commissario Capo, Sandro Tommasi, visto che il motore era caldo, si sono messi sulle loro tracce, non escludendo che si trattasse di ladri. Gli agenti hanno atteso l’arrivo dei rinforzi: dagli indumenti presenti nella macchina si poteva presumere che gli occupanti fossero più di due. Poco dopo, mentre i poliziotti stavano facendo irruzione all’interno del fabbricato, 3 inglesi di 20, 40 e 42 anni, in vacanza per assistere al Palio di Fabriano, sono stati sorpresi a scattare foto nello stabilimento. Hanno riferito di avere questa passione e che, nel loro ambiente, erano famosi per gli scenari “industriali”.