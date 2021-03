Laboratorio 10, verrà organizzata anche una lotteria per aprire un biscottificio in città

FABRIANO - Una lotteria per aprire un biscottificio in città. Presentata una nuova iniziativa da parte dei ragazzi di Laboratorio 10: una lotteria a premi per contribuire alla realizzazione del sogno di questi giovani pasticcieri che consiste nell’apertura di un punto vendita.

Un progetto volto a migliorare la qualità della vita delle persone disabili e delle loro famiglie che, nei mesi scorsi, ha già riscosso molto successo con la produzione di biscotti per Natale. L’obiettivo adesso è quello di aprire “Forno 10”. «Le donazioni, a dicembre, a fronte di scatole di biscotti di diverse tipologie, ci hanno permesso di raccogliere una cifra superiore ai 10 mila euro. Tutto questo grazie alla risposta inaspettata e preziosa – dice Marco Salari, presidente della cooperativa sociale Castelvecchio Service - di aziende e persone, anche di fuori, che hanno ordinato i nostri cantucci, biscotti e ciambelline e ci hanno fatto una donazione. Siamo arrivati a Torino, a Napoli, in Sicilia e in Veneto. I ragazzi e gli educatori hanno lavorato molto e tutti i giorni: i risultati e i commenti dei “clienti” ci hanno caricato di entusiasmo».

Ora si punta all’apertura (ormai prossima) del biscottificio e la lotteria (con validazione del Monopolio) va proprio in questa direzione in vista dell’inaugurazione. Si potranno acquistare i biglietti in diversi commercianti aperti al pubblico tra cui: Mondo solidale Fabriano; Fiori e Piante La Magnolia; Edicola La Rovere e Tabaccheria Paolo Beccacece. Tra i premi in palio un frigorifero, una lavasciuga, una cappa aspirante, una cena al Ristorante Marchese del Grillo, una cena al Tanning Pub, birre Ibeer, prodotti per la videosorveglianza, borse in sughero...

«La lotteria – prosegue Salari - ci permetterà di contribuire a portare avanti il progetto legato alla formazione dei ragazzi, Laboratorio 10. Perché è da qui che tutto è. Da questo progetto che in due anni, nonostante le difficoltà legate alla situazione sanitaria, ci ha permesso di aumentare l’autonomia dei ragazzi, la qualità di vita all’interno delle famiglie coinvolte, e la consapevolezza e dimostrazione che un futuro in cui esprimere sé stessi e vivere appieno la vita, per questi ragazzi, è possibile. Un bel modo di vivere una Pasqua “diversa”, ma felice».

