Focolaio nella residenza Santa Caterina: i positivi sono 41, gli ospiti in isolamento

FABRIANO - Un focolaio Covid all’interno dell’azienda pubblica di Servizio alla Persona Vittorio Emanuele II di Fabriano, nella residenza protetta di Santa Caterina. In 41 sono positivi, (su 50 test effettuati), tutti sintomatici, Un uomo è ricoverato in terapia intensiva.

«Una situazione che stiamo costantemente monitorando», dichiara il presidente, Giampaolo Ballelli. C’è preoccupazione in città anche perché, durante la prima ondata della pandemia, l’Asp era riuscita a mantenere la sicurezza di tutti gli ospiti fra le due strutture del centro: la residenza protetta di Santa Caterina, 72 posti letto con un reparto Alzheimer e un nuovo centro diurno per 24 posti e la casa di riposo di San Biagio e Romualdo, 45 posti letto più 4 mini appartamenti.

«Nonostante siano sempre messe in atto le procedure ed i protocolli sanitari, circa 15 giorni fa, dopo l’usuale somministrazione dei vaccini antinfluenzali ai nostri ospiti da parte dei medici di medicina generale, si sono manifestati sintomi di incontinenza e febbre leggera non riconducibili ad un contagio da Covid-19. Successivamente – si legge in una nota - con il perdurare dei sintomi si si è provveduto ad effettuare un primo tampone rapido a un nostro ospite, che è risultato positivo, poi al Pronto Soccorso di Fabriano, è stato effettuato un tampone molecolare anch’esso positivo».

A questo punto sono scattate le procedure sanitarie. L’Asp ha allertato l’Asur che si è prontamente attivata per effettuare uno screaning completo ad ospiti e operatori. Attualmente tutti gli ospiti sono in isolamento precauzionale all’interno delle proprie camere, ed anche quelli risultati positivi non presentano sintomi di particolare gravità. Una situazione emergenziale che viene costantemente monitorata e che forse imporrebbe delle contromisure in ambito sanitario.

In particolare c’è chi chiede la riattivazione dell’area grigia all’interno dell’ospedale Profili, struttura no-Covid, per poter tornare a essere un punto di riferimento per l’area chirurgica e non solo, degli altri nosocomi regionali che saranno costretti a riprogrammare interventi non legati al Coronavirus. Il sindaco, Gabriele Santarelli, intanto, ha convocato una riunione con le forze dell’ordine. «Il servizio Prevenzione ci ha comunicato 16 nuovi casi e due focolai, uno nella struttura residenziale per anziani di Santa Caterina e una nella struttura della Buona Novella. È poi scattata la quarantena per due classi della scuola secondaria di secondo grado: il V C del liceo Scientifico e il II A dell’Itis».

Con questi sono complessivamente 7 le classi in quarantena da quanto è ricominciato l’anno scolastico. «I dati dei contagi sono preoccupanti. Per chi ancora crede che sia tutto uno scherzo o che sia normale e giusto commentare ogni misura per il contenimento – dichiara il primo cittadino - questi dati dovrebbero dire abbastanza. Alle forze di polizia chiederò una stretta dei controlli sui ragazzi che continuano a non indossare la mascherina e a radunarsi nei parchi. È necessario alzare il livello di attenzione in tutti i luoghi, compresi i cimiteri». Complessivamente sono 53 i positivi a Fabriano, 241 in isolamento e/o quarantena.

