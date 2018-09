Cucina e lavori a maglia ecco i segreti di Romelia la centenaria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Romelia Giorgetti ha festeggiato il bellissimo traguardo dei 100 anni vita. Per l’occasione i figli, i nipoti e tanti parenti, amici e conoscenti, si sono stretti, nei giorni scorsi, intorno a lei ed hanno organizzato una festa di compleanno a Fabriano. Nel corso della conviviale gli assessori Lupini e Venanzoni hanno omaggiato la donna con una targa ricordo. «Il suo segreto? Ha lavorato la maglia ai ferri e cucinato tanto per la sua famiglia – hanno raccontato i suoi nipoti. – Si è tenuta molto attiva camminando molto e ha sempre fatto i cruciverba per tenere la mente in allenamento».