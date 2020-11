FABRIANO - Paura e la corsa verso via Cialdini: i vigili del fuoco sono interventi questa notte intorno alle 2 per l'incendio di un'autovettura alimentata a gasolio. La squadra di Fabriano giunta sul posto ha spento le fiamme e messo in sicurezza l'area dell'intervento. Non si segnalano persone coinvolte. Presenti sul posto anche i carabinieri di Fabriano.



APPROFONDIMENTI L'ALLARME Ai tempi del Covid mille persone delle frazioni sono senza medico di...

© RIPRODUZIONE RISERVATA