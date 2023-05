Elezioni, Rubegni: «Ancona ha bisogno di dialogo. In questi anni è mancato»

ANCONA- «Una campagna elettorale molto bella: il polo progressista ecologista non si è costituito, non per nostra cattiva volontà, avevamo proposto un nome che potesse aggregare tutti, evidentemente ci sono stati dei veti». Queste le parole di Roberto Rubegni, candidato a sindaco di Ancona di Europa Verde che corre da sola dopo il fallito tentativo di creare un polo che raccogliesse anche sinistra e M5s.

La campagna elettorale

Rubegni sottolinea come sia comunque stata una «bella campagna elettorale. Ancona ha bisogno di tantissima attenzione e tantissimo dialogo e confronto, - conclude - cosa che è mancata in questi ultimi anni».