Dà in escandescenze, soccorso un ragazzo africano di 20 anni

ANCONA - Serata movimentata quella di ieri in una casa vicino a via Marchetti dove un ragazzo di 20 anni ha dato in escandescenze. In quella casa il giovane vive con un alcuni connazionali e con un tutore, all'improvviso urla e grida che hanno richiesto l'intervento dei carabinieri ed anche della Croce Gialla che ha portato il ventenne che nel frattempo si era comunque calmato all'ospedale di Torrette per tutti i controlli del caso. © RIPRODUZIONE RISERVATA