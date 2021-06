Ragazzi sul tetto del supermercato in piena notte: «Vogliamo fare foto». Ma scattano le multe Covid per il coprifuoco

SEMIGALLIA - Quattro ragazzi scoperti dai carabinieri sul tetto del supermercato. «Siamo qui per fare foto», non hanno commesso reati, ma, vista l'ora, sono scattete le multe Covid per aver violato coprifuoco.

Questa notte, introno all'una, i carabinieri di Sengiallia sono intervenuti al Conad di via Abbagnano, perché era scattato l'allarme del centro commerciale. Sono stati individuati 4 ragazzi sul tetto del supermercato, che si sono dati alla fuga alla vista dell'auto. Tre di loro sono stati fermati ed identificati, si tratta di ragazzi di 21 anni, tutti residenti a Senigallia. Addosso non avevano nulla di illecito e hanno riferito che erano andati sul tetto per fare delle foto. Sono stati sanzionati per violazione del coprifuoco.

