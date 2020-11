Covid, diminuiscono i casi di positività a Fabriano. Aumentano invece a Sassoferrato

FABRIANO - Si conferma il trend in discesa a Fabriano per nuovi tamponi positivi al Covid. Si torna sotto quota 300 attualmente positivi. Salgono, invece, a Sassoferrato. Complessivamente, nei Comuni dell’Ambito 10, gli isolamenti fiduciari e/o quarantene scendono lievemente sotto la soglia delle 700 persone, inclusi gli attualmente positivi.

LEGGI ANCHE:

Covid, sono 13 le vittime del virus oggi nelle Marche, 1255 dall'inizio della pandemia / La mappa in tempo reale

I numeri aggiornati dall’entroterra parlano di 605 casi complessivi a Fabriano: 296 attualmente positivi (inizio settimana erano 314), 283 guariti e 26 decessi. In quarantena e/o isolamento fiduciario, inclusi i positivi, ci sono 503 fabrianesi, un dato che è in netta discesa negli ultimi giorni di oltre 150 unità. A Sassoferrato si registrano 4 nuovi tamponi positivi e una guarigione. I casi dall’inizio della pandemia sono 84: di questi 23 attualmente positivi, 58 guariti e 3 decessi. 52 persone sono in quarantena e/o isolamento fiduciario. A Genga dall’inizio della pandemia sono 25 i casi complessivi, di cui 13 gli attualmente positivi, 10 guariti e due decessi. Le persone in isolamento sono 41. A Serra San Quirico i contagi sembrano essersi stabilizzati. Sono 40 i casi complessivi di quest’anno: 24 gli attualmente positivi, 15 guariti e un decesso. Sono 43 i serrani in isolamento fiduciario e/o quarantena. A Cerreto D’Esi i casi sono 43 in tutto: 28 attualmente positivi, 14 guariti e un decesso. 54 i residenti in quarantena.

© RIPRODUZIONE RISERVATA