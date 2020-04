​Taglio cesareo mentre era intubata: guarita. E presto potrà abbracciare per la prima volta il piccolo

ANCONA - Sollievo, gioia, sorrisi. Ha lasciato il reparto di Rianimazione dell’ospedale materno-infantile Salesi ed è guarita dal coronavirus la mamma di 40 anni che il 6 aprile scorso era stata sottoposta a taglio cesareo quando era alla trentesima settimana di gestazione, mentre era intubata dopo un aggravamento per il Covid-19.

La donna in un primo momento era arrivata all’ospedale di Civitanova dotato di un reparto per mamme covid poi è stata trasferita ad Ancona. Il piccolo, un maschietto è in buone condizioni benché prematuro e ora si trova nel reparto di Neonatologia, reparto del Salesi diretto dal professor Virgilio Carnielli: è risultato sempre negativo al tampone. Due tamponi già fatti sono risultati negativi: per questo clinicamente la paziente è guarita e presto potrà così abbracciare il figlioletto dal momento che i due sono sempre stati tenuti separati.

LEGGI ANCHE:

Bimbo nato positivo al Coronavirus: la mamma contagiata ha partorito con 38 di febbre

© RIPRODUZIONE RISERVATA