Rissa tra due giovani nel parco: ragazzo di 25 anni portato a Torrette, mascherina piena di sangue

ANCONA - Zuffa tra due giovani in un parco in zona Pinocchio: ancora ignote le cause che hanno determinato la lite, un ragazzo di 25 anni dopo la zuffa è stato portato grazie all'intervento della Croce Gialla all'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso con la mascherina piena di sangue. Sul posto anche una volante della questura. © RIPRODUZIONE RISERVATA