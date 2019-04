Coltello puntato al figlio del compagno Zuffa choc in casa, giovane denunciata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Rimprovera il figlio del compagno, lui la aggredisce e lei reagisce minacciando con un coltello. Protagonista della vicenda una giovane senigalliese, denunciata dalla polizia per minacce aggravate dall’uso di armi. È accaduto domenica sera in un appartamento del quartiere residenziale delle Saline. La via in cui è avvenuto non è stata diffusa dalla polizia, essendo coinvolti anche due minori, testimoni oculari della violenta lite. A chiamare la polizia sono stati i vicini di casa, preoccupati dalle urla e dal lancio di oggetti che, cadendo, si sono rotti. Stoviglie e altri suppellettili.