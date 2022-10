Cocaina e contanti in tasca, arrestato 19enne di Falconara sorpreso dai carabinieri appena uscito di casa (dove aveva altre dosi)

Andava in giro con 58 grammi di cocaina e 990 euro in contanti. Nei guai un ragazzo di Falconara, appena 19enne, bloccato dai Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima. Nella sera di venerdì scorso i carabinieri di Falconara lo hanno arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Intercettato all'uscita di casa

Il giovane, intercettato all’uscita di casa, mentre stava per dirigersi, con passo veloce, verso il centro cittadino, alla vista dei Carabinieri si è mostrato sin da subito nervoso. Il controllo a cui è stato sottoposto il ragazzo ha svelato i motivi di tale agitazione poiché all’interno della tasca del suo giubbino nascondeva 33 grammi di cocaina, già confezionate in 16 dosi pronte allo spaccio e circa 1.000 euro in contanti. E’ stata effettuata, quindi, una accurata perquisizione domiciliare che ha consentito di trovare, all’interno della sua camera da letto, altri 25 grammi di cocaina suddivisi in 4 pezzi, oltre ad un bilancino di precisione per il porzionamento dello stupefacente e materiale per confezionare le dosi.

Arrestato e messo ai domiciliari



Il 19enne è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e condotto preso la propria abitazione ove è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, così come disposto dalla Procura della Repubblica di Ancona. In mattinata l’arresto è stato convalidato dal Gip del Tribunale di Ancona e il ragazzo è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari nella propria abitazione.