Posacenere di cristallo vola dal sesto piano, evitata la tragedia: sfiorati padre e figlio

CHIARAVALLE - È stato di certo un gesto involontario e accidentale che, tuttavia, avrebbe potuto avere conseguenze molto gravi. Domenica sera a Chiaravalle, intorno alle 19,45, in corso Matteotti all’altezza della pizzeria del corso, dall’ultimo piano, il sesto, di un palazzo che a piano terra ospita gli uffici di una banca, è volato giù un posacenere di cristallo che, solo per caso, non ha colpito un gruppo di persone, tra cui alcuni bambini, che in quel momento stavano consumando pizza e gelato nei vicini locali e coloro che stavano passeggiando o che passavano di lì in bicicletta.

I clienti della pizzeria, che erano seduti ai tavoli, hanno distintamente avvertito il tonfo causato dall’oggetto precipitato dall’alto e si sono molto spaventati. Un papà e il figlio sono stati sfiorati dal posacenere. Fortunatamente nessuna di loro ha subito traumi o ferite. Solo due bambini sono stati colpiti da alcune piccole schegge del posacenere, ma senza restare graffiati né feriti. La gente radunata sotto il palazzo ha chiamato i carabinieri di Chiaravalle, che sono subito intervenuti.

La signora, a cui è caduto il posacenere dall’ultimo piano del palazzo, sembra aver chiesto scusa dal balcone ma poi, in preda alla paura, non è scesa in strada per accertarsi delle condizioni delle persone coinvolte nell’incidente. I carabinieri hanno, quindi, raggiunto la donna, al sesto piano del palazzo di corso Matteotti, per verificare l’accaduto e chiederle spiegazioni. Sembra che nessuno abbia sporto denuncia e che nessuno sia dovuto ricorrere a cure mediche. Fatto sta che c’era molta gente a quell’ora lungo corso Matteotti e solo per puro caso l’episodio non si è trasformato in una tragedia.

