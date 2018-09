Chiaravalle piange "Anna de Gigiò": se n'è andata il "sindaco delle Capanne"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIARAVALLE - Se ne è andata Anna de Gigiò, il “sindaco delle Capanne”. Si chiamava Anna Maria Ausili e aveva 77 anni : per i chiaravallesi era un’istituzione. Era stata infermiera e precedentemente aveva un negozio di alimentari col padre ma soprattutto era la “regina” di piazza Padella e la preziosa custode dell’edicola dedicata alla Madonna in largo Filzi. In tanti la ricordano nel suo capanno al mare alla Rocca, dietro il bar a forma di bottiglia e il suo locale alle Capanne era la meta delle signore che giocavano a burraco. La città si stringe intorno alla figlia Antonella.