Chiaravalle, falciata da un'auto sul corso principale: donna in ospedale

Venerdì 24 Novembre 2023, 14:45





CHIARAVALLE - Investita sul corso: donna porta in codice rosso all’ospedale. L’incidente è avvenuto in tarda mattinata a Chiaravalle, lungo corso Matteotti, quando ormai il mercato settimanale si era concluso. All’ospedale è finita una donna di 51 anni originaria del Kosovo ma residente a Chiaravalle.

È stata falciata da un’auto condotta da un uomo. La donna, rimasta sempre cosciente, ha riportato seri traumi, per questo si è attivata l’eliambulanza del 118. Ora è ricoverata a Torrette, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente, per i rilievi, la polizia locale di Chiaravalle.