Ancora senza nome l'anziano ciclista travolto dalla macchina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIARAVALLE - Un mistero avvolge il grave incidente che ieri mattina, alle 9,20 in via Saffi, ha visto sfortunato protagonista un anziano ciclista. Fino a tarda sera non si conoscevano le generalità dell’uomo, che non aveva con se documenti di identità, che dovrebbe avere tra i 70 e gli 80 anni e che lotta tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Torrette dopo essere stato investito in via Saffi, vicino al bar della Torre, da una Skoda Octavia di colore nero condotta da L.P., un cinquantenne residente a Morro d’Alba. La Skoda, di proprietà di un’azienda farmaceutica, condotta dal cinquantenne che aveva a bordo il figlio, proveniva da Jesi a velocità moderata ed aveva appena imboccato via Saffi quando si è trovata di fronte, proprio in mezzo alla carreggiata, il ciclista che, stando ad alcuni testimoni ed al conducente dell’auto, stava attraversando trasversalmente la strada. Sta di fatto che l’anziano ciclista colpito dall’auto è caduto pesantemente a terra battendo violentemente la testa sull’asfalto e procurandosi un trauma cranico e ferite molto gravi al capo, in particolare alla fronte, con abbondante fuoriuscita di sangue.Sul posto i vigili urbani di Chiaravalle agli ordini del vice comandante Marina Marchesani e un’autoambulanza del 118 seguita da un’automedica. Inoltre, si è alzata in volo l’eliambulanza che è atterrata nel piazzale del vicino ex consorzio agrario situato sempre in via Saffi. L’anziano ferito gravemente stava continuando a perdere sangue ed è stato immediatamente trasportato dall’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette e da qui nel reparto di rianimazione dello stesso ospedale regionale.